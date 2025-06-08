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У Сумах судитимуть 51-річного викладача за вчинення насильства стосовно неповнолітньої студентки

07:37, 8 червня 2025
Чоловіку було відомо, що дівчина є неповнолітньою.
У Сумах судитимуть 51-річного викладача за вчинення насильства стосовно неповнолітньої студентки
Фото ілюстративне
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У Сумах судитимуть 51-річного викладача за вчинення насильства стосовно неповнолітньої студентки. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

«Така поведінка викладача носила системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, задавав непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо.

Більш того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли, які відповідно до висновку експерта, є продукцію порнографічного характеру», — зазначили в прокуратурі.

При цьому викладачу було достеменно відомо, що дівчина є неповнолітньою.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Ювенальними прокурорами Окружної прокуратури міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного викладача одного з місцевих навчальних закладів за фактом вчинення стосовно неповнолітньої студентки сексуального насильства та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України).

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Суми насильство

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