Канікули й відпустки — коли краще перетинати кордон, щоб не стояти в черзі

Із початком канікул та відпусток на кордоні фіксують значне зростання кількості охочих виїхати з України. За прогнозами, пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині може зрости до 40% у порівнянні з буденним режимом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Найбільш завантажені пункти:
Помірне навантаження:
Найменші черги:
Коли краще перетинати кордон?
Обмеження у «Шегинях»
У пункті пропуску «Шегині» тимчасово обмежено рух автівок і вантажівок через масштабні ремонтні роботи, особливо у напрямку виїзду з України. Це може спричиняти додаткові затримки.
Прикордонники закликають мандрівників планувати подорож заздалегідь, ретельно обирати оптимальний пункт пропуску та час виїзду, а також нагадують, що перетнути західний кордон можна і через пункти в Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях.
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