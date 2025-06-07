Канікули й відпустки — коли краще перетинати кордон, щоб не стояти в черзі

Прикордонники радять виїжджати з України у будні вранці або ввечері, а повертатися — у вихідні, аби уникнути пікового навантаження на пункти пропуску.

Фото: gettyimages

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Із початком канікул та відпусток на кордоні фіксують значне зростання кількості охочих виїхати з України. За прогнозами, пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині може зрости до 40% у порівнянні з буденним режимом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Найбільш завантажені пункти:

Краковець

Шегині (виїзд з України)

Помірне навантаження:

Рава-Руська

Грушів

Угринів

Найменші черги:

Нижанковичі

Смільниця

Коли краще перетинати кордон?

Для виїзду з України: у будні, в ранковий або пізній вечірній час

Для в’їзду в Україну: у вихідні

Обмеження у «Шегинях»

У пункті пропуску «Шегині» тимчасово обмежено рух автівок і вантажівок через масштабні ремонтні роботи, особливо у напрямку виїзду з України. Це може спричиняти додаткові затримки.

Прикордонники закликають мандрівників планувати подорож заздалегідь, ретельно обирати оптимальний пункт пропуску та час виїзду, а також нагадують, що перетнути західний кордон можна і через пункти в Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях.

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