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Канікули й відпустки — коли краще перетинати кордон, щоб не стояти в черзі

20:35, 7 червня 2025
Прикордонники радять виїжджати з України у будні вранці або ввечері, а повертатися — у вихідні, аби уникнути пікового навантаження на пункти пропуску.
Канікули й відпустки — коли краще перетинати кордон, щоб не стояти в черзі
Фото: gettyimages
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Із початком канікул та відпусток на кордоні фіксують значне зростання кількості охочих виїхати з України. За прогнозами, пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині може зрости до 40% у порівнянні з буденним режимом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Найбільш завантажені пункти:

  • Краковець
  • Шегині (виїзд з України)

Помірне навантаження:

  • Рава-Руська
  • Грушів
  • Угринів

Найменші черги:

  • Нижанковичі
  • Смільниця

Коли краще перетинати кордон?

  • Для виїзду з України: у будні, в ранковий або пізній вечірній час
  • Для в’їзду в Україну: у вихідні

Обмеження у «Шегинях»

У пункті пропуску «Шегині» тимчасово обмежено рух автівок і вантажівок через масштабні ремонтні роботи, особливо у напрямку виїзду з України. Це може спричиняти додаткові затримки.

Прикордонники закликають мандрівників планувати подорож заздалегідь, ретельно обирати оптимальний пункт пропуску та час виїзду, а також нагадують, що перетнути західний кордон можна і через пункти в Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях.

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прикордонники Державна прикордонна служба відпустка канікули перетин кордону

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