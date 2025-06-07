У США родина подала до суду на ресторан через те, що 4-річна дитина отримала опіки від гарячого соусу

У позові на $1 мільйон ресторан звинувачують у грубій недбалості, адже працівники подали надто гарячий соус у незакритій ємності, яку дитина перекинула на себе.

Фото: unsplash

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У Техасі родина подала до суду на популярну мережу ресторанів Bill Miller Bar-B-Q, заявивши, що їхній 4-річний син отримав опіки другого ступеня після того, як на нього випадково пролили надто гарячий барбекю-соус. Про це повідомляє Independent.

У позові, поданому в окружний суд округу Бексар, ресторан звинувачують у грубій недбалості.

За словами позивачки, Роуз Рок, інцидент стався 30 травня 2024 року, коли працівник ресторану в Сан-Антоніо поставив на стіл незакриту ємність із гарячим соусом, яку дитина змогла дістати. Контейнер перекинувся — і рідина обпекла обличчя й тіло хлопчика.

Мати дитини вимагає $1 мільйон компенсації, підкреслюючи, що інцидент можна було передбачити, адже це вже третій подібний випадок за останній рік.

Адвокати стверджують, що працівники мережі систематично перегрівають соус, не перевіряючи його температуру перед подачею.

Юристи заявили, що компанія не лише не контролює температуру соусу, але й не навчає персонал поводженню з гарячими продуктами.

Також, за словами позивачки, ресторан відмовився надати відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент травмування дитини, попри те, що запис існує.

Позов також наголошує, що згідно з внутрішніми правилами компанії, барбекю-соус має подаватися в пінопластових стаканах, однак у всіх трьох випадках цього не дотримувалися.

У січні цього року компанія вже сплатила $2,8 млн іншій постраждалій — Дженезіс Моніті, яка отримала опіки та шрами після аналогічного інциденту. Ще один позов подано після того, як інша клієнтка обпекла ногу — соус був настільки гарячим, що пропалив її джинси.

Компанія Bill Miller Bar-B-Q поки що офіційно не прокоментувала новий позов.

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