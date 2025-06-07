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В США семья подала в суд на ресторан из-за того, что 4-летний ребенок получил ожоги от горячего соуса

19:41, 7 июня 2025
В иске на $1 миллион ресторан обвиняют в грубой халатности, ведь работники подали слишком горячий соус в незакрытой емкости, которую ребенок опрокинул на себя.
В США семья подала в суд на ресторан из-за того, что 4-летний ребенок получил ожоги от горячего соуса
Фото: unsplash
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В Техасе семья подала в суд на популярную сеть ресторанов Bill Miller Bar-B-Q, заявив, что их 4-летний сын получил ожоги второй степени после того, как на него случайно пролили слишком горячий соус барбекю. Об этом сообщает The Independent.

В иске, поданном в окружной суд округа Бексар, ресторан обвиняют в грубой небрежности.

По словам истца, Роуз Рок, инцидент произошел 30 мая 2024 года, когда сотрудник ресторана в Сан-Антонио поставил на стол незакрытую емкость с горячим соусом, до которой смог дотянуться ребенок. Контейнер опрокинулся — и жидкость обожгла лицо и тело мальчика.

Мать ребенка требует компенсацию в размере 1 миллиона долларов, подчеркивая, что инцидент был передбачуванным, ведь это уже третий подобный случай за последний год.

Адвокаты утверждают, что сотрудники сети систематически перегревают соус, не проверяя его температуру перед подачей.

Юристы также заявили, что компания не только не контролирует температуру соуса, но и не обучает персонал безопасному обращению с горячими продуктами.

По словам истца, ресторан также отказался предоставить видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент получения травмы, несмотря на то, что запись существует.

Иск также подчеркивает, что согласно внутренним правилам компании, соус барбекю должен подаваться в пенопластовых стаканах. Однако во всех трех случаях этого правила не придерживались.

В январе этого года компания уже выплатила 2,8 миллиона долларов другой пострадавшей — Дженезис Монита, которая получила ожоги и шрамы в результате аналогичного инцидента. Еще один иск был подан после того, как другая клиентка обожгла ногу — соус оказался настолько горячим, что прожег ее джинсы.

Компания Bill Miller Bar-B-Q пока официально не прокомментировала новый иск.

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