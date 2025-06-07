На Волыни будут судить заключенного, который из колонии выманивал деньги через фейковые объявления

Заключенный размещал объявления о предоставлении интимных услуг и добавлял к ним фото привлекательных женщин и номер телефона.

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В Волынской области будут судить осужденного из Маневичской исправительной колонии, который выманивал деньги у граждан. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Мужчина, отбывающий наказание в ГУ «Маневичская исправительная колония №42» за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, организовал преступную схему вымогательства средств у граждан.

Он размещал в интернете объявления о предоставлении интимных услуг с фотографиями привлекательных женщин и указывал номер телефона.

С потенциальными клиентами договаривался о предоплате, а после получения денег на указанный счет — больше не выходил на связь.

В течение января–марта 2025 года злоумышленник таким образом обманул девятерых граждан и завладел их средствами на сумму почти 70 000 гривен.

В суд направлены материалы уголовного производства с соглашением о признании вины по факту совершения 34-летним жителем Запорожской области мошенничества (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Мужчине согласовано наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы.

Далее дело рассмотрит суд.

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