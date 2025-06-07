На Волині судитимуть в’язня, який з колонії виманював гроші через фейкові оголошення

Ув'язнений розміщував оголошення про надання інтимних послуг та додавав до них фото привабливих жінок і номер телефону.

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На Волині судитимуть засудженого з Маневицької виправної колонії, який видурював гроші у громадян. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Чоловік, який відбуває в ДУ «Маневицька випрана колонія №42» покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, налагодив злочинну схему видурювання коштів у громадян.

Він розміщував в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг та додавав до них фото привабливих жінок і номер телефону.

З потенційними клієнтами домовлявся про передоплату, а коли вони переказували кошти на вказаний ним рахунок – на зв’язок більше не виходив.

Упродовж січня-березня 2025 року зловмисник таким чином ошукав дев'ятьох громадян та заволодів їхніми коштами на суму майже 70 000 гривень.

Так, до суду скеровано з угодою про визнання винуватості матеріали кримінального провадження про вчинення 34-річним жителем Запорізької області шахрайств (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).

Чоловікові узгоджено призначення покарання у вигляді п'яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Далі справу розглядатиме суд.

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