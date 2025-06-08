Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві зоозахисники врятували дикого вовка, який жив у звичайній квартирі, відео

07:19, 8 червня 2025
Тварину перевезли до притулку, де вона проходить обстеження й адаптацію до життя в природних умовах.
У Києві зоозахисники врятували дикого вовка, який жив у звичайній квартирі, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві зоозахисники врятували дикого вовка, який жив у звичайній квартирі. Про це повідомляє Wild Animals Rescue Center  (Центр Порятунку Диких Тварин).

«Учора ми рятували вовка. Так, справжнього дикого вовка, який жив…у квартирі в Києві», - йдеться у повідомленні.

Захисники тварин зазначають, що їм невідомо, як і коли дика тварина опинилася у квартирі, але власники все ж вирішили передати її до притулку.

Вказується, що одним із найскладніших етапів була безпечна седація хижої тварини.

«Завдяки професійній допомозі ветеринарів Інні Васильківській та Вікторії Коваль усе вдалося оперативно та спокійно. Дякуємо нашим лікарям, які завжди напоготові допомогти тваринам у скрутній ситуації», - розповіли у центрі.

Після цього вовка помістили у спеціальну транспортну клітку та з максимальним комфортом доставили до нового дому.

Попереду на тварину чекає довгий шлях до відновлення. Зараз він проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але, як наголосили захисники тварин, головне — тепер він у безпеці, і про нього добре подбають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебування держави у режимі воєнного стану зумовлює необхідність виконання військового обов’язку усіма громадянами України – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави і інтересами самого громадянина.

Заступник голови ДСА з питань цифровізації отримав дисциплінарну справу – що відомо

На посадовця Державної судової адміністрації поскаржився Господарський суд Києва.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення нових спеціалізованих адміністративних судів – СОАС та СААС

Верховна Рада прийняла за основу законопроект авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Верховна Рада схвалила законопроект про новий порядок перевірки декларацій доброчесності суддів

На підставі інформації, що може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду