У Києві зоозахисники врятували дикого вовка, який жив у звичайній квартирі, відео

Тварину перевезли до притулку, де вона проходить обстеження й адаптацію до життя в природних умовах.

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У Києві зоозахисники врятували дикого вовка, який жив у звичайній квартирі. Про це повідомляє Wild Animals Rescue Center (Центр Порятунку Диких Тварин).

«Учора ми рятували вовка. Так, справжнього дикого вовка, який жив…у квартирі в Києві», - йдеться у повідомленні.

Захисники тварин зазначають, що їм невідомо, як і коли дика тварина опинилася у квартирі, але власники все ж вирішили передати її до притулку.

Вказується, що одним із найскладніших етапів була безпечна седація хижої тварини.

«Завдяки професійній допомозі ветеринарів Інні Васильківській та Вікторії Коваль усе вдалося оперативно та спокійно. Дякуємо нашим лікарям, які завжди напоготові допомогти тваринам у скрутній ситуації», - розповіли у центрі.

Після цього вовка помістили у спеціальну транспортну клітку та з максимальним комфортом доставили до нового дому.

Попереду на тварину чекає довгий шлях до відновлення. Зараз він проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але, як наголосили захисники тварин, головне — тепер він у безпеці, і про нього добре подбають.

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