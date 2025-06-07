На Львівщині судитимуть чоловіка, який за $12 тисяч пропонував фейковий діагноз для виїзду за кордон

За ці гроші чоловік обіцяв виготовити медичні документи з неіснуючим діагнозом, щоб клієнта зняли з військового обліку і дозволили перетин кордону.

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На Львівщині судитимуть 25-річного чоловіка, який вимагав 12 тисяч доларів за неіснуючий діагноз для безперешкодного перетину кордону військовозобов’язаним. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачений організував схему нелегального виїзду військовозобов’язаного чоловіка за межі України.

Протиправний план фігуранта передбачав виготовлення для «клієнта» необхідних медичних документів з неіснуючим діагнозом. Відтак, в подальшому це буде підставою для виключення його з військового обліку та надасть можливість безперешкодно перетнути держкордон.

Вартість такої послуги становила 12 тисяч доларів.

Частину цих грошей, на вимогу обвинуваченого та задля його конспірації, чоловік надав касиру у пункті обміну валют, який перерахував їх за визначеним шифром на спецрахунок фігуранта.

Обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця скеровано до суду. Йому інкримінують організацію та сприяння в незаконному переправленню особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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