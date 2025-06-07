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СБУ показала шлях FPV-дрона під час операції «Павутина» — від вильоту з фури до ураження літака, відео

16:41, 7 червня 2025
На відео зафіксовано маршрут одного з дронів від вильоту до ураження стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».
СБУ показала шлях FPV-дрона під час операції «Павутина» — від вильоту з фури до ураження літака, відео
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Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї операції «Павутина» — безпрецедентної та унікальної спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.

Так, на відео зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі «Бєлая».

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Як відомо, СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах РФ: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки «Павутина», перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час операції спецслужби використовували виключно українське озброєння — без застосування техніки чи обладнання з арсеналів союзників.

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СБУ рф Україна дрон авіація

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