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СБУ показала путь FPV-дрона во время операции «Паутина» — от вылета из фуры до поражения самолета, видео

16:41, 7 июня 2025
На видео зафиксирован маршрут одного из дронов от вылета до поражения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме «Белая».
СБУ показала путь FPV-дрона во время операции «Паутина» — от вылета из фуры до поражения самолета, видео
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Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео своей операции «Паутина» — беспрецедентной и уникальной спецоперации по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где размещается вражеская авиация.

Так, на видео зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ — от запуска с крыши модульного здания до удара по российскому стратегическому бомбардировщику Ту-22М3 на аэродроме «Белая».

В частности, видно, как беспилотник преодолевает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэродрома, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Как известно, СБУ нанесла такие удары сразу по четырем военным аэродромам РФ: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно наносит удары по мирным украинским городам.

Этой операцией лично руководил Глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной в результате спецоперации СБУ «Паутина», превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время операции спецслужбы использовали исключительно украинское вооружение — без применения техники или оборудования из арсеналов союзников.

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СБУ рф Украина дрон авиация

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