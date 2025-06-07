В центре Киева проходит «КиевПрайд Парк» — полиция задержала противников мероприятия, видео

В Киеве 7 июня проходит «КиевПрайд Парк», посвященный правам ЛГБТИК+. Участники мероприятия собрались возле здания Министерства иностранных дел на Михайловской площади.
Перед проведением марша противники мероприятия устроили акцию протеста. Очевидцы публикуют в соцсетях видео задержания участников акции полицией.
Активисты, выступающие против проведения мероприятия в поддержку ЛГБТК+, собрались неподалеку от места проведения. Правоохранители отреагировали на ситуацию, проводя превентивные меры и задержания. Активистов задержали и увезли в автозаке.
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