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У центрі Києва проходить «КиївПрайд Парк» — поліція затримала противників заходу, відео

16:23, 7 червня 2025
Перед початком маршу група противників акції влаштувала протест, на який поліція відреагувала затриманнями.
У центрі Києва проходить «КиївПрайд Парк» — поліція затримала противників заходу, відео
Фото: Суспільне Новини/Анна Железняк
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У Києві 7 червня проходить «КиївПрайд Парк», присвячений правам ЛГБТІК+. Учасники заходу зібралися біля будівлі Міністерства закордонних справ на Михайлівській площі.

Перед проведенням маршу противники заходу влаштували акцію протесту. Очевидці публікують в соцмережах відео затримання поліцією учасників акції.

Активісти, які виступають проти проведення заходу на підтримку ЛГБТК+, зібралися неподалік від місця проведення заходу. Правоохоронці відреагували на ситуацію, здійснюючи превентивні заходи та затримання. Активістів затримали та відвезли в автозаку.

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Київ

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