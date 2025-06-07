У Дніпрі затримано двох чоловіків, які на замовлення РФ підірвали автомобіль прокурора

Обох підозрюваних затримано, їм повідомлено про підозру в теракті, внаслідок якого прокурор отримав поранення, а його авто було знищено.

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У Дніпрі правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які вчинили теракт — підірвали автомобіль прокурора. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що зловмисники причетні до підриву саморобного вибухового пристрою під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Інцидент стався 6 червня.

Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких РФ завербувала через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей».

«Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за «потенційною ціллю» та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту», — зазначили в СБУ.

Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах РФ.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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