У Дніпрі затримано двох чоловіків, які на замовлення РФ підірвали автомобіль прокурора

У Дніпрі правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які вчинили теракт — підірвали автомобіль прокурора. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Встановлено, що зловмисники причетні до підриву саморобного вибухового пристрою під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Інцидент стався 6 червня.
Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.
Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких РФ завербувала через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей».
«Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за «потенційною ціллю» та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту», — зазначили в СБУ.
Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах РФ.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
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