У Києві зловили водія, який летів зі швидкістю 146 км/год — оштрафували на 1700 грн

Водій BMW рухався містом зі швидкістю 146 км/год.

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У Києві інспектори патрульної поліції виявили автомобіль BMW, що рухався в межах міста зі швидкістю 146 км/год — перевищення становило понад 50 км/год від допустимого. Порушника зупинили та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП.

У поліції нагадають:

перевищення швидкості на понад 20 км/год — штраф 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП);

перевищення на понад 50 км/год — штраф 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУпАП).

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні можуть запровадити диференційовані штрафи за перевищення швидкості: що зміниться.

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