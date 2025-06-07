У Києві зловили водія, який летів зі швидкістю 146 км/год — оштрафували на 1700 грн

У Києві інспектори патрульної поліції виявили автомобіль BMW, що рухався в межах міста зі швидкістю 146 км/год — перевищення становило понад 50 км/год від допустимого. Порушника зупинили та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП.
У поліції нагадають:
Як писала «Судово-юридична газета», в Україні можуть запровадити диференційовані штрафи за перевищення швидкості: що зміниться.
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