На Сумщині витягнули з річки ворожий дрон – на ньому було 10 кг вибухівки, фото

На Сумщині з річки дістали ворожий дрон з 10 кг вибухівки.

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У Сумському районі фахівці вибухотехнічної служби поліції знешкодили бойову частину ворожого ударного безпілотника, збитого силами оборони України. Як повідомляє поліція, БпЛА виявили у водоймі. Ймовірно, дрон впав у річку після збиття.

Через перебування боєприпаса у воді провести детальний огляд на місці не вдалося. Однак мобільна група вибухотехніків ГУНП у Сумській області, ризикуючи життям, витягла дрон з річки. З'ясувалося, що він був начинений 10 кілограмами вибухівки, що становило реальну загрозу для населення.

Небезпечну знахідку транспортували до спеціально відведеного місця, де знищили шляхом контрольованого підриву.

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