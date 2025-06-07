В Сумской области вытащили из реки вражеский дрон — на нем было 10 кг взрывчатки, фото

В Сумском районе специалисты взрывотехнической службы полиции обезвредили боевую часть вражеского ударного беспилотника, сбитого силами обороны Украины. Как сообщает полиция, БпЛА обнаружили в водоеме. Предположительно, дрон упал в реку после сбития.
Из-за нахождения боеприпаса в воде провести детальный осмотр на месте не удалось. Однако мобильная группа взрывотехников ГУНП в Сумской области, рискуя жизнью, извлекла дрон из реки. Выяснилось, что он был начинен 10 килограммами взрывчатки, что представляло реальную угрозу для населения.
Опасную находку транспортировали в специально отведенное место, где уничтожили путем контролируемого подрыва.
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