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Украинцы ввезли почти 5 тысяч элитных авто за 2024 год — стоимость каждого свыше $70 тысяч

23:00, 7 июня 2025
За период 2022–2024 годов в Украину ввезено 12 090 легковых авто, стоимость каждого из которых превышает 70 тысяч долларов США (без налогов).
Украинцы ввезли почти 5 тысяч элитных авто за 2024 год — стоимость каждого свыше $70 тысяч
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Депутатка Нина Южанина обнародовала официальные данные таможни в ответ на депутатский запрос относительно импорта дорогостоящих автомобилей. За период 2022–2024 годов в Украину ввезено 12 090 легковых авто, стоимость каждого из которых превышает 70 тысяч долларов США (без налогов).

В частности:

  • 7999 авто (66,1%) стоили от $70 до $100 тыс.,
  • 3872 авто (32,1%) — от $100 до $200 тыс.,
  • 219 авто (1,8%) — более $200 тыс.

Общая стоимость этих автомобилей (с учетом суммы таможенных платежей) составила почти 55 млрд гривен. Речь не обо всех ввезенных авто, только о дорогостоящих.

По годам распределение выглядит так:

  • 2022 год — 2300 авто,
  • 2023 год — 4852 авто,
  • 2024 год — 4938 авто.

Налоговые льготы под вопросом

В 2024 году в Украину ввезено более 60 тысяч электромобилей, из них:

  • 25% — стоимостью до $10 тыс.,
  • 33% — от $10 до $20 тыс.,
  • 18% — от $20 до $30 тыс.,
  • 24% — более $30 тыс.

Именно последняя категория сформировала половину общей стоимости импорта электрокаров за 2024 год. Среди них — почти 1000 люксовых электромобилей, общей стоимостью более $90 млн.

При этом импортный НДС на электромобили не взимается — согласно действующему закону, льгота действует до конца 2025 года.

В связи с этим, отмечает Южанина, в публичном пространстве активно обсуждается целесообразность дальнейшего продления налоговых льгот на импорт электрокаров — мнения разделились.

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