Украинцы ввезли почти 5 тысяч элитных авто за 2024 год — стоимость каждого свыше $70 тысяч

Депутатка Нина Южанина обнародовала официальные данные таможни в ответ на депутатский запрос относительно импорта дорогостоящих автомобилей. За период 2022–2024 годов в Украину ввезено 12 090 легковых авто, стоимость каждого из которых превышает 70 тысяч долларов США (без налогов).
В частности:
Общая стоимость этих автомобилей (с учетом суммы таможенных платежей) составила почти 55 млрд гривен. Речь не обо всех ввезенных авто, только о дорогостоящих.
По годам распределение выглядит так:
Налоговые льготы под вопросом
В 2024 году в Украину ввезено более 60 тысяч электромобилей, из них:
Именно последняя категория сформировала половину общей стоимости импорта электрокаров за 2024 год. Среди них — почти 1000 люксовых электромобилей, общей стоимостью более $90 млн.
При этом импортный НДС на электромобили не взимается — согласно действующему закону, льгота действует до конца 2025 года.
В связи с этим, отмечает Южанина, в публичном пространстве активно обсуждается целесообразность дальнейшего продления налоговых льгот на импорт электрокаров — мнения разделились.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.