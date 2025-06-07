Украинцы ввезли почти 5 тысяч элитных авто за 2024 год — стоимость каждого свыше $70 тысяч

За период 2022–2024 годов в Украину ввезено 12 090 легковых авто, стоимость каждого из которых превышает 70 тысяч долларов США (без налогов).

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Депутатка Нина Южанина обнародовала официальные данные таможни в ответ на депутатский запрос относительно импорта дорогостоящих автомобилей. За период 2022–2024 годов в Украину ввезено 12 090 легковых авто, стоимость каждого из которых превышает 70 тысяч долларов США (без налогов).

В частности:

7999 авто (66,1%) стоили от $70 до $100 тыс.,

3872 авто (32,1%) — от $100 до $200 тыс.,

219 авто (1,8%) — более $200 тыс.

Общая стоимость этих автомобилей (с учетом суммы таможенных платежей) составила почти 55 млрд гривен. Речь не обо всех ввезенных авто, только о дорогостоящих.

По годам распределение выглядит так:

2022 год — 2300 авто,

2023 год — 4852 авто,

2024 год — 4938 авто.

Налоговые льготы под вопросом

В 2024 году в Украину ввезено более 60 тысяч электромобилей, из них:

25% — стоимостью до $10 тыс.,

33% — от $10 до $20 тыс.,

18% — от $20 до $30 тыс.,

24% — более $30 тыс.

Именно последняя категория сформировала половину общей стоимости импорта электрокаров за 2024 год. Среди них — почти 1000 люксовых электромобилей, общей стоимостью более $90 млн.

При этом импортный НДС на электромобили не взимается — согласно действующему закону, льгота действует до конца 2025 года.

В связи с этим, отмечает Южанина, в публичном пространстве активно обсуждается целесообразность дальнейшего продления налоговых льгот на импорт электрокаров — мнения разделились.

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