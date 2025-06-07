Українці ввезли майже 5 тисяч елітних авто за 2024 рік — вартість кожного понад $70 тисяч

За період 2022–2024 років в Україну ввезено 12 090 легкових авто, вартість кожного з яких перевищує 70 тисяч доларів США (без податків).

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутатка Ніна Южаніна оприлюднила офіційні дані митниці у відповідь на депутатське звернення щодо імпорту дороговартісних автомобілів. За період 2022–2024 років в Україну ввезено 12 090 легкових авто, вартість кожного з яких перевищує 70 тисяч доларів США (без податків).

Зокрема:

7999 авто (66,1%) коштували від $70 до $100 тис.,

3872 авто (32,1%) – від $100 до $200 тис.,

219 авто (1,8%) – понад $200 тис.

Загальна вартість цих автомобілів (враховуючи суму митних платежів) склала майже 55 млрд гривень. Мова не про всі ввезені авто, лише про дороговартісні.

За роками розподіл виглядає так:

2022 рік – 2300 авто,

2023 рік – 4852 авто,

2024 рік – 4938 авто.

Податкові пільги під питанням

У 2024 році в Україну ввезено понад 60 тисяч електромобілів, із них:

25% — вартістю до $10 тис.,

33% — від $10 до $20 тис.,

18% — від $20 до $30 тис.,

24% — понад $30 тис.

Саме остання категорія сформувала половину загальної вартості імпорту електрокарів за 2024 рік. Серед них — майже 1000 люксових електромобілів, загальною вартістю понад $90 млн.

При цьому імпортне ПДВ на електромобілі не стягується — згідно з чинним законом, пільга діє до кінця 2025 року.

Відтак, каже Южаніна, наразі в публічному просторі активно обговорюється доцільність подальшого продовження податкових пільг для імпорту електрокарів — позиції розділилися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.