Українці ввезли майже 5 тисяч елітних авто за 2024 рік — вартість кожного понад $70 тисяч

Депутатка Ніна Южаніна оприлюднила офіційні дані митниці у відповідь на депутатське звернення щодо імпорту дороговартісних автомобілів. За період 2022–2024 років в Україну ввезено 12 090 легкових авто, вартість кожного з яких перевищує 70 тисяч доларів США (без податків).
Зокрема:
Загальна вартість цих автомобілів (враховуючи суму митних платежів) склала майже 55 млрд гривень. Мова не про всі ввезені авто, лише про дороговартісні.
За роками розподіл виглядає так:
Податкові пільги під питанням
У 2024 році в Україну ввезено понад 60 тисяч електромобілів, із них:
Саме остання категорія сформувала половину загальної вартості імпорту електрокарів за 2024 рік. Серед них — майже 1000 люксових електромобілів, загальною вартістю понад $90 млн.
При цьому імпортне ПДВ на електромобілі не стягується — згідно з чинним законом, пільга діє до кінця 2025 року.
Відтак, каже Южаніна, наразі в публічному просторі активно обговорюється доцільність подальшого продовження податкових пільг для імпорту електрокарів — позиції розділилися.
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