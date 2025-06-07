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Українці ввезли майже 5 тисяч елітних авто за 2024 рік — вартість кожного понад $70 тисяч

23:00, 7 червня 2025
За період 2022–2024 років в Україну ввезено 12 090 легкових авто, вартість кожного з яких перевищує 70 тисяч доларів США (без податків).
Українці ввезли майже 5 тисяч елітних авто за 2024 рік — вартість кожного понад $70 тисяч
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Депутатка Ніна Южаніна оприлюднила офіційні дані митниці у відповідь на депутатське звернення щодо імпорту дороговартісних автомобілів. За період 2022–2024 років в Україну ввезено 12 090 легкових авто, вартість кожного з яких перевищує 70 тисяч доларів США (без податків).

Зокрема:

  • 7999 авто (66,1%) коштували від $70 до $100 тис.,
  • 3872 авто (32,1%) – від $100 до $200 тис.,
  • 219 авто (1,8%) – понад $200 тис.

Загальна вартість цих автомобілів (враховуючи суму митних платежів) склала майже 55 млрд гривень. Мова не про всі ввезені авто, лише про дороговартісні.

За роками розподіл виглядає так:

  • 2022 рік – 2300 авто,
  • 2023 рік – 4852 авто,
  • 2024 рік – 4938 авто.

Податкові пільги під питанням

У 2024 році в Україну ввезено понад 60 тисяч електромобілів, із них:

  • 25% — вартістю до $10 тис.,
  • 33% — від $10 до $20 тис.,
  • 18% — від $20 до $30 тис.,
  • 24% — понад $30 тис.

Саме остання категорія сформувала половину загальної вартості імпорту електрокарів за 2024 рік. Серед них — майже 1000 люксових електромобілів, загальною вартістю понад $90 млн.

При цьому імпортне ПДВ на електромобілі не стягується — згідно з чинним законом, пільга діє до кінця 2025 року.

Відтак, каже Южаніна, наразі в публічному просторі активно обговорюється доцільність подальшого продовження податкових пільг для імпорту електрокарів — позиції розділилися.

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