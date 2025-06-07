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УЗ вперше встановила кондиціонери у плацкартних вагонах – що відомо

22:29, 7 червня 2025
Як знайти комфортний вагон при покупці квитка.
УЗ вперше встановила кондиціонери у плацкартних вагонах – що відомо
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До літнього сезону Укрзалізниця завершила підготовку пасажирського парку: понад 1100 вагонів вже оснащені та перевірені на наявність кондиціонування. У компанії повідомили, що системи охолодження та вентиляції пройшли сервісне обслуговування, а у міжнародних вагонах встановили акумулятори підвищеної ємності — щоб зберігати комфорт навіть під час тривалих зупинок, наприклад, на митниці.

Також вперше встановили промислові кондиціонери в плацкартних вагонах, де раніше охолодження не передбачалося. Чотири таких вагони вже готові до рейсів, ще два — на фінальній стадії модернізації. Укрзалізниця обіцяє розширювати цей досвід і на інші типи вагонів.

Щоб обрати комфортний вагон, під час купівлі квитка шукайте позначку зі сніжинкою — вона означає наявність кондиціонера.

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Укрзалізниця

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