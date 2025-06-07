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В Україні спростили подачу змін у трудових відносинах — все онлайн через Пенсійний фонд

22:00, 7 червня 2025
Усі зміни в трудових відносинах можна подавати в режимі реального часу через особистий кабінет страхувальника.
В Україні спростили подачу змін у трудових відносинах — все онлайн через Пенсійний фонд
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Пенсійний фонд України запровадив нову онлайн-функцію для роботодавців: тепер усі зміни в трудових відносинах (прийом, звільнення, переведення, відновлення тощо) можна подавати в режимі реального часу через особистий кабінет страхувальника. Нововведення має підвищити точність та оперативність обліку трудової діяльності працівників.

Коли подавати дані:

Новий функціонал дає змогу вчасно повідомляти ПФУ про такі зміни:

  • прийом нового працівника;
  • переведення в інший підрозділ;
  • зміна посади або місця роботи;
  • звільнення;
  • поновлення на посаді;
  • тимчасове припинення чи відновлення трудового договору.

Хто може скористатися:

Подавати інформацію можуть представники роботодавця, які мають доступ до перегляду та внесення даних про трудові відносини.

Як скористатися:

  1. Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ, обрати вхід як юридична особа, пройти авторизацію за допомогою КЕП.
  2. У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)».
  3. Обрати пункт «Подати відомості по особі».
  4. Заповнити форму повідомлення, додати запис про трудову діяльність, вказавши тип події, її атрибут, дату та реквізити документа.
  5. Підписати та надіслати інформацію до ПФУ.
  6. Стан розгляду звернення можна відстежити в розділі «Звернення» → «Статус звернення».

Ця новація має на меті спростити комунікацію між роботодавцями та Пенсійним фондом, а також підвищити точність та оперативність ведення обліку трудової діяльності.

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Пенсійний фонд

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