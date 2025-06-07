В Украине упростили подачу изменений в трудовых отношениях — все онлайн через Пенсионный фонд

Все изменения в трудовых отношениях можно подавать в режиме реального времени через личный кабинет страхователя.

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Пенсионный фонд Украины внедрил новую онлайн-функцию для работодателей: теперь все изменения в трудовых отношениях (прием, увольнение, перевод, восстановление и т. д.) можно подавать в режиме реального времени через личный кабинет страхователя. Нововведение должно повысить точность и оперативность учета трудовой деятельности работников.

Когда подавать данные:

Новый функционал позволяет своевременно информировать ПФУ об изменениях, таких как:

• прием нового работника;

• перевод в другое подразделение;

• изменение должности или места работы;

• увольнение;

• восстановление на должности;

• временное прекращение или возобновление трудового договора.

Кто может воспользоваться:

Подавать информацию могут представители работодателя, имеющие доступ к просмотру и внесению данных о трудовых отношениях.

Как воспользоваться:

Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ, выбрать вход как юридическое лицо, пройти авторизацию с помощью КЭП. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)». Выбрать пункт «Подать сведения по лицу». Заполнить форму сообщения, добавить запись о трудовой деятельности, указав тип события, его атрибут, дату и реквизиты документа. Подписать и отправить информацию в ПФУ. Статус рассмотрения обращения можно отслеживать в разделе «Обращения» → «Статус обращения».

Эта новация направлена на упрощение коммуникации между работодателями и Пенсионным фондом, а также на повышение точности и оперативности ведения учета трудовой деятельности.

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