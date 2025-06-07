В Украине упростили подачу изменений в трудовых отношениях — все онлайн через Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины внедрил новую онлайн-функцию для работодателей: теперь все изменения в трудовых отношениях (прием, увольнение, перевод, восстановление и т. д.) можно подавать в режиме реального времени через личный кабинет страхователя. Нововведение должно повысить точность и оперативность учета трудовой деятельности работников.
Когда подавать данные:
Новый функционал позволяет своевременно информировать ПФУ об изменениях, таких как:
• прием нового работника;
• перевод в другое подразделение;
• изменение должности или места работы;
• увольнение;
• восстановление на должности;
• временное прекращение или возобновление трудового договора.
Кто может воспользоваться:
Подавать информацию могут представители работодателя, имеющие доступ к просмотру и внесению данных о трудовых отношениях.
Как воспользоваться:
Эта новация направлена на упрощение коммуникации между работодателями и Пенсионным фондом, а также на повышение точности и оперативности ведения учета трудовой деятельности.
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