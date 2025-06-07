УЗ впервые установила кондиционеры в плацкартных вагонах – что известно

Как найти комфортный вагон при покупке билета.

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К летнему сезону Укрзализныця завершила подготовку пассажирского парка: более 1100 вагонов уже оснащены и проверены на наличие кондиционирования. В компании сообщили, что системы охлаждения и вентиляции прошли сервисное обслуживание, а в международных вагонах установили аккумуляторы повышенной емкости — чтобы сохранять комфорт даже во время длительных остановок, например, на таможне.

Также впервые установили промышленные кондиционеры в плацкартных вагонах, где ранее охлаждение не предусматривалось. Четыре таких вагона уже готовы к рейсам, еще два — на финальной стадии модернизации. Укрзализныця обещает расширять этот опыт и на другие типы вагонов.

Чтобы выбрать комфортный вагон, при покупке билета ищите отметку со снежинкой — она означает наличие кондиционера.

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