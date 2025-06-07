В Киеве поймали водителя BMW, который мчался со скоростью 146 км/ч — оштрафовали на 1700 грн

Водитель BMW двигался по городу со скоростью 146 км/ч.

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В Киеве инспекторы патрульной полиции зафиксировали автомобиль BMW, который двигался в пределах города со скоростью 146 км/ч — превышение составило более 50 км/ч от допустимого. Нарушителя остановили и вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.

В полиции напоминают:

превышение скорости более чем на 20 км/ч — штраф 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУоАП);

превышение более чем на 50 км/ч — штраф 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУоАП).

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине могут ввести дифференцированные штрафы за превышение скорости: что изменится.

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