В Киеве поймали водителя BMW, который мчался со скоростью 146 км/ч — оштрафовали на 1700 грн

В Киеве инспекторы патрульной полиции зафиксировали автомобиль BMW, который двигался в пределах города со скоростью 146 км/ч — превышение составило более 50 км/ч от допустимого. Нарушителя остановили и вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП.
В полиции напоминают:
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