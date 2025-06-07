В Днепре задержаны двое мужчин, которые по заказу РФ подорвали автомобиль прокурора

В Днепре правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, которые совершили теракт — подорвали автомобиль прокурора. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленники причастны к подрыву самодельного взрывного устройства под автомобилем одного из сотрудников местной прокуратуры. Инцидент произошел 6 июня.

В результате этого преступления правоохранитель получил лёгкие телесные повреждения, а его транспортное средство было полностью уничтожено. По данным медиков, жизни прокурора ничего не угрожает.

Как установило следствие, вражескими агентами оказались двое мужчин, которых РФ завербовала через Telegram-каналы по поиску «лёгких денег».

«Сначала их задачей было установить слежку за «потенциальной целью» и отчитываться о его графике и маршрутах передвижения. Затем, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора и зафиксировать последствия теракта на фото и видео», — отметили в СБУ.

В настоящее время оба задержанных дают правоохранителям изобличающие показания на своего куратора и подрывную деятельность в интересах РФ.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершённый по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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