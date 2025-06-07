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Во Львовской области будут судить мужчину, который за $12 тысяч предлагал фейковый диагноз для выезда за границу

19:05, 7 июня 2025
За эти деньги мужчина обещал изготовить медицинские документы с несуществующим диагнозом, чтобы клиента сняли с военного учета и разрешили пересечение границы.
Во Львовской области будут судить мужчину, который за $12 тысяч предлагал фейковый диагноз для выезда за границу
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Во Львовской области будут судить 25-летнего мужчину, который требовал 12 тысяч долларов за несуществующий диагноз для беспрепятственного пересечения границы военнообязанным. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый организовал схему нелегального выезда военнообязанного мужчины за пределы Украины.

Противоправный план фигуранта предусматривал изготовление для «клиента» необходимых медицинских документов с несуществующим диагнозом. В дальнейшем это должно было стать основанием для исключения мужчины из военного учёта и позволить ему беспрепятственно пересечь государственную границу.

Стоимость такой «услуги» составляла 12 тысяч долларов.

Часть этих средств, по требованию обвиняемого и с целью конспирации, мужчина передал кассиру в пункте обмена валют, который перевёл их по указанному шифру на специальный счёт фигуранта.

Обвинительный акт в отношении местного жителя направлен в суд. Ему инкриминируют организацию и содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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