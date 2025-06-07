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Каникулы и отпуска – когда лучше пересекать границу, чтобы не стоять в очереди

20:35, 7 июня 2025
Пограничники советуют выезжать из Украины по будням утром или вечером, а возвращаться — по выходным, чтобы избежать пиковой нагрузки на пункты пропуска.
Каникулы и отпуска – когда лучше пересекать границу, чтобы не стоять в очереди
Фото: gettyimages
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С началом каникул и отпусков на границе фиксируют значительный рост количества желающих выехать из Украины. По прогнозам, пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области может увеличиться до 40% по сравнению с обычным режимом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Наиболее загруженные пункты:

  • Краковец
  • Шегини (выезд из Украины)

Умеренная нагрузка:

  • Рава-Русская
  • Грушев
  • Угринов

Наименьшие очереди:

  • Нижанковичи
  • Смельница

Когда лучше пересекать границу?

  • Для выезда из Украины — в будние дни, утром или поздно вечером
  • Для въезда в Украину — в выходные дни

Ограничения в «Шегинях»

В пункте пропуска «Шегини» временно ограничено движение автомобилей и грузовиков из-за масштабных ремонтных работ, особенно в направлении выезда из Украины. Это может вызвать дополнительные задержки.

Пограничники призывают путешественников заранее планировать поездки, внимательно выбирать оптимальный пункт пропуска и время выезда, а также напоминают, что пересечь западную границу можно и через пункты в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях.

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