Каникулы и отпуска – когда лучше пересекать границу, чтобы не стоять в очереди

С началом каникул и отпусков на границе фиксируют значительный рост количества желающих выехать из Украины. По прогнозам, пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области может увеличиться до 40% по сравнению с обычным режимом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Наиболее загруженные пункты:
Умеренная нагрузка:
Наименьшие очереди:
Когда лучше пересекать границу?
Ограничения в «Шегинях»
В пункте пропуска «Шегини» временно ограничено движение автомобилей и грузовиков из-за масштабных ремонтных работ, особенно в направлении выезда из Украины. Это может вызвать дополнительные задержки.
Пограничники призывают путешественников заранее планировать поездки, внимательно выбирать оптимальный пункт пропуска и время выезда, а также напоминают, что пересечь западную границу можно и через пункты в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях.
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