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В Сумах будут судить 51-летнего преподавателя за совершение насилия в отношении несовершеннолетней студентки

07:37, 8 июня 2025
Мужчине было известно, что девушка несовершеннолетняя.
В Сумах будут судить 51-летнего преподавателя за совершение насилия в отношении несовершеннолетней студентки
Фото иллюстративное
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В Сумах будут судить 51-летнего преподавателя за совершение насилия в отношении несовершеннолетней студентки. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, в октябре 2021 года, оставшись со студенткой наедине в одном из кабинетов, преподаватель совершил против воли девушки действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к половому сношению.

«Такое поведение преподавателя носило системный характер, он постоянно уделял девушке чрезмерное внимание, в частности, задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой, пытался поцеловать и т.д.

Более того, преподаватель посылал студентке на один из мессенджеров видеофайлы, которые согласно выводу эксперта, представляют собой продукцию порнографического характера», — отметили в прокуратуре.

При этом преподавателю было доподлинно известно, что девушка несовершеннолетняя.

В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора обвиняемого отстранены от занимаемой должности.

Ювенальными прокурорами Окружной прокуратуры города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего преподавателя одного из местных учебных заведений по факту совершения несовершеннолетней студентки сексуального насилия и распространения видеопродукции порнографического характера (ч. 3 ст. 153, ч. 2 ч. 2).

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Сумы насилие

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