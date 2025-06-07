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Как установить отцовство после смерти мужчины и зачем это нужно

21:45, 7 июня 2025
Устанавливать факт отцовства после смерти отца нужно для того, чтобы ребенок мог получать причитающиеся ему социальные льготы и гарантии.
Как установить отцовство после смерти мужчины и зачем это нужно
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Если мужчина, не состоявший в браке с матерью ребёнка, умер, его отцовство можно установить через суд.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, почему это важно, как установить отцовство и можно ли его оспорить.

Почему важно установить факт отцовства после смерти отца:

Чтобы ребёнок мог получить положенные ему социальные льготы и гарантии. В частности, он имеет право на:

  • социальные выплаты
  • пенсию в связи с утратой кормильца
  • единовременную денежную помощь в случае его гибели (смерти) — если отец был военнослужащим
  • наследование имущества.

Как это сделать:

Необходимо подать в суд заявление об установлении факта отцовства и предоставить доказательства.

Кто может подать заявление:

  • мать
  • опекун или попечитель ребёнка
  • лицо, которое содержит и воспитывает ребёнка
  • совершеннолетний ребёнок.

Какие могут быть доказательства:

Любая информация, подтверждающая происхождение ребёнка. Например:

  • документы: акты, выписки из домовых книг, решения судов, ордера на вселение и другие документы, содержащие сведения о семейных отношениях
  • личные материалы: семейные фото/видео, письма, анкеты, автобиографии, переписка в мессенджерах, электронные письма
  • показания свидетелей: соседей, друзей, знакомых и др.

Также доказательством может быть:

  • генетическая экспертиза (ДНК-тест). Возможна:
  • без эксгумации тела, если есть биообразцы (например, такие образцы отбираются у погибших военнослужащих, затем направляются в отдел судебно-медицинской экспертизы)
  • с эксгумацией, если другие способы недоступны.

Перечень не является исчерпывающим и может расширяться в зависимости от обстоятельств дела.

Можно ли оспорить отцовство умершего лица:

Так, если:

  • мужчина не знал, что записан отцом ребёнка, и умер — оспорить могут только его жена, родители или дети
  • мужчина при жизни подал нотариальное заявление о непризнании отцовства — оспорить могут наследники умершего
  • мужчина при жизни подал иск в суд об исключении записи о себе как об отце ребёнка — наследники могут поддержать этот иск.

Что учитывает суд в таких делах:

  • интересы ребёнка
  • права ребёнка на защиту, воспитание, финансовое обеспечение
  • благополучие ребёнка и его права.

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