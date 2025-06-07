Как установить отцовство после смерти мужчины и зачем это нужно

21:45, 7 июня 2025
Устанавливать факт отцовства после смерти отца нужно для того, чтобы ребенок мог получать причитающиеся ему социальные льготы и гарантии.
Если мужчина, не состоявший в браке с матерью ребёнка, умер, его отцовство можно установить через суд.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, почему это важно, как установить отцовство и можно ли его оспорить.
Почему важно установить факт отцовства после смерти отца:
Чтобы ребёнок мог получить положенные ему социальные льготы и гарантии. В частности, он имеет право на:
- социальные выплаты
- пенсию в связи с утратой кормильца
- единовременную денежную помощь в случае его гибели (смерти) — если отец был военнослужащим
- наследование имущества.
Как это сделать:
Необходимо подать в суд заявление об установлении факта отцовства и предоставить доказательства.
Кто может подать заявление:
- мать
- опекун или попечитель ребёнка
- лицо, которое содержит и воспитывает ребёнка
- совершеннолетний ребёнок.
Какие могут быть доказательства:
Любая информация, подтверждающая происхождение ребёнка. Например:
- документы: акты, выписки из домовых книг, решения судов, ордера на вселение и другие документы, содержащие сведения о семейных отношениях
- личные материалы: семейные фото/видео, письма, анкеты, автобиографии, переписка в мессенджерах, электронные письма
- показания свидетелей: соседей, друзей, знакомых и др.
Также доказательством может быть:
- генетическая экспертиза (ДНК-тест). Возможна:
- без эксгумации тела, если есть биообразцы (например, такие образцы отбираются у погибших военнослужащих, затем направляются в отдел судебно-медицинской экспертизы)
- с эксгумацией, если другие способы недоступны.
Перечень не является исчерпывающим и может расширяться в зависимости от обстоятельств дела.
Можно ли оспорить отцовство умершего лица:
Так, если:
- мужчина не знал, что записан отцом ребёнка, и умер — оспорить могут только его жена, родители или дети
- мужчина при жизни подал нотариальное заявление о непризнании отцовства — оспорить могут наследники умершего
- мужчина при жизни подал иск в суд об исключении записи о себе как об отце ребёнка — наследники могут поддержать этот иск.
Что учитывает суд в таких делах:
- интересы ребёнка
- права ребёнка на защиту, воспитание, финансовое обеспечение
- благополучие ребёнка и его права.
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