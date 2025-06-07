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Авиаудар по Харькову: россияне попали в детскую железную дорогу, есть жертва, 16 раненых

19:23, 7 июня 2025
В результате сброса четырех управляемых авиабомб на центр Харькова погибла женщина, еще 16 человек получили ранения.
Авиаудар по Харькову: россияне попали в детскую железную дорогу, есть жертва, 16 раненых
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7 июня РФ нанесла авиаудары по центру Харькова. Враг сбросил на город четыре управляемые авиабомбы (КАБы).

В результате обстрела погибла 30-летняя женщина. Количество пострадавших с травмами разной степени тяжести достигло 16 человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Из-за атаки повреждены здание детской железной дороги и частный жилой дом.

Терехов уточнил, что большинство раненых находились рядом с местом удара по детской железной дороге — они получили ранения различной степени тяжести.

Глава областной администрации Олег Синегубов подтвердил, что российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами. По его словам, в Харькове работают около 200 спасателей.

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Харьков ракетный удар

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