Авиаудар по Харькову: россияне попали в детскую железную дорогу, есть жертва, 16 раненых

7 июня РФ нанесла авиаудары по центру Харькова. Враг сбросил на город четыре управляемые авиабомбы (КАБы).

В результате обстрела погибла 30-летняя женщина. Количество пострадавших с травмами разной степени тяжести достигло 16 человек. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Из-за атаки повреждены здание детской железной дороги и частный жилой дом.

Терехов уточнил, что большинство раненых находились рядом с местом удара по детской железной дороге — они получили ранения различной степени тяжести.

Глава областной администрации Олег Синегубов подтвердил, что российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами. По его словам, в Харькове работают около 200 спасателей.

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