Росія атакувала Харків КАБами — загинула новопризначена керівниця дитячої залізниці

Внаслідок авіаудару РФ по Харкову загинула керівниця дитячої залізниці, яка була призначена два тижні тому на цю посаду, ще четверо залізничників поранені.

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Як повідомлялося, 7 червня РФ вдарила авіабомбами по Харкову. Відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через ворожий удар.

Внаслідок російського обстрілу загинула керівниця дитячої залізниці, яка була призначена два тижні тому на цю посаду. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога», - пояснив глава УЗ.

За його словами, ворожий удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної - дитячою залізницею Харкова.

«З безпекових міркувань її не відкриваємо - скасовували відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку», - зазначив він.

Удар забрав життя очільниці закладу. За словами Перцовського, очільницею дитячої залізниці була молода співробітниця, яку призначили лише 2 тижні тому.

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