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Президент Польщі Навроцький заявив, що «на даний момент» виступає проти вступу України до Євросоюзу

21:09, 7 червня 2025
Навроцький вважає, що шлях України до ЄС має враховувати інтереси Польщі та інших країн — у цьому контексті він згадав про Волинську трагедію.
Президент Польщі Навроцький заявив, що «на даний момент» виступає проти вступу України до Євросоюзу
Фото: Getty Images
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Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на даний момент» не підтримує вступ України до Євросоюзу. Про це він розповів у інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

«Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу», — вказав Навроцький.

Він зазначив, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічної та геополітичної точки зору» та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

«Я знаю, що ми, як польська держава, повинні підтримувати Україну з стратегічної та геополітичної точки зору. Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста — і, на мою думку, для всього регіону — є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава, на чолі якої стоїть Путін — військовий злочинець. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене як голову Інституту національної пам’яті переслідують. Мені загрожує п’ять років у таборі», — сказав Навроцький.

Однак він зазначив, що Україна «повинна розуміти», що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни також мають свої інтереси. У цьому ж контексті він згадав про Волинську трагедію.

«З одного боку, ми маємо підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна зрозуміти, що інші країни — зокрема Польща, Угорщина, а також інші європейські держави — мають власні інтереси. Для Польщі таким інтересом, наприклад, є ексгумація жертв на Волині. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань», — сказав новообраний польський президент.

Разом з цим президент Польщі відзначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України, а також додав, що це «дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси».

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Польща ЄС Україна

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