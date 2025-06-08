Практика судів
  1. Суспільство

8 червня – яке сьогодні свято та головні події

08:31, 8 червня 2025
8 червня відзначають Всесвітній день океанів.
8 червня – яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьогодні, 8 червня, у світі відзначають одразу кілька важливих міжнародних і професійних дат. Це Всесвітній день океанів, День працівників легкої промисловості, День домогосподарів і домогосподарок, День расової єдності, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, а також Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках і Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Неофіційно цього дня також відзначають день народження пилососа.

У християн східного та західного обрядів — День Святої Трійці.

Також цей день має низку історичних подій:

  • 1915 — Казимир Малевич створив перший варіант знаменитого "Чорного квадрата".
  • 1918 — Проголошена Грузинська Демократична Республіка.
  • 1919 — У рамках Чортківської офензиви війська Української Галицької армії вибили польські сили з Чорткова та відтиснули їх на 120 км.
  • 1924 — Британські альпіністи Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін здійснили спробу підкорити Еверест. Є версії, що їм це вдалося до офіційного рекорду Гілларі.
  • 1928 — Відбувся перший авіапереліт зі США до Австралії.
  • 1940 — Оголошено про відкриття хімічного елемента плутоній (№94 у періодичній таблиці).
  • 1947 — Вперше відкрито повноцінне судноплавство по всьому Дніпру.
  • 1949 — Уперше опубліковано роман-антиутопію Джорджа Орвелла «1984».
  • 1965 — Об’єднання компаній "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" дало початок корпорації PepsiCo.
  • 1967 — Ізраїльські сили помилково атакували американський корабель спостереження USS Liberty в Середземному морі.
  • 1989 — У Франції представили бойовий вертоліт Мі-28.
  • 1992 — У Криму вийшов перший номер газети «Флот України» — єдиного україномовного видання ВМС.
  • 1993 — Розпочався масштабний страйк шахтарів по всій Україні.
  • 1999 — В Україні стартувала програма міжнародного бакалаврату. Першою її впровадила Печерська міжнародна школа у Києві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебування держави у режимі воєнного стану зумовлює необхідність виконання військового обов’язку усіма громадянами України – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави і інтересами самого громадянина.

Заступник голови ДСА з питань цифровізації отримав дисциплінарну справу – що відомо

На посадовця Державної судової адміністрації поскаржився Господарський суд Києва.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення нових спеціалізованих адміністративних судів – СОАС та СААС

Верховна Рада прийняла за основу законопроект авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Верховна Рада схвалила законопроект про новий порядок перевірки декларацій доброчесності суддів

На підставі інформації, що може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду