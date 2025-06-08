8 червня – яке сьогодні свято та головні події

8 червня відзначають Всесвітній день океанів.

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Сьогодні, 8 червня, у світі відзначають одразу кілька важливих міжнародних і професійних дат. Це Всесвітній день океанів, День працівників легкої промисловості, День домогосподарів і домогосподарок, День расової єдності, День інформування про насильство щодо жінок і дітей, а також Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках і Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Неофіційно цього дня також відзначають день народження пилососа.

У християн східного та західного обрядів — День Святої Трійці.

Також цей день має низку історичних подій:

1915 — Казимир Малевич створив перший варіант знаменитого "Чорного квадрата".

1918 — Проголошена Грузинська Демократична Республіка.

1919 — У рамках Чортківської офензиви війська Української Галицької армії вибили польські сили з Чорткова та відтиснули їх на 120 км.

1924 — Британські альпіністи Джордж Меллорі та Ендрю Ірвін здійснили спробу підкорити Еверест. Є версії, що їм це вдалося до офіційного рекорду Гілларі.

1928 — Відбувся перший авіапереліт зі США до Австралії.

1940 — Оголошено про відкриття хімічного елемента плутоній (№94 у періодичній таблиці).

1947 — Вперше відкрито повноцінне судноплавство по всьому Дніпру.

1949 — Уперше опубліковано роман-антиутопію Джорджа Орвелла «1984».

1965 — Об’єднання компаній "Фрито-Лей" і "Пепсі-Кола" дало початок корпорації PepsiCo.

1967 — Ізраїльські сили помилково атакували американський корабель спостереження USS Liberty в Середземному морі.

1989 — У Франції представили бойовий вертоліт Мі-28.

1992 — У Криму вийшов перший номер газети «Флот України» — єдиного україномовного видання ВМС.

1993 — Розпочався масштабний страйк шахтарів по всій Україні.

1999 — В Україні стартувала програма міжнародного бакалаврату. Першою її впровадила Печерська міжнародна школа у Києві.

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