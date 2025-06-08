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Канада продовжила безмитне ввезення українських товарів ще на рік

08:49, 8 червня 2025
Канада подовжила пільги для українських товарів до червня 2026.
Канада продовжила безмитне ввезення українських товарів ще на рік
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Канада ухвалила рішення продовжити безмитне ввезення українських товарів до 9 червня 2026 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті уряду країни.

За словами канадської сторони, це рішення стало продовженням підтримки України, яку раніше підтвердили міністри фінансів і голови центральних банків країн G7.

У заяві наголошується, що Канада залишається солідарною з Україною, яка продовжує боротися за свою незалежність, територіальну цілісність та демократичні цінності. Також зазначено, що російська агресія за участі Білорусі суттєво вплинула на українську економіку, особливо на здатність експортувати продукцію.

За час дії попереднього рішення, ухваленого 9 червня 2022 року, Канада імпортувала українських товарів на суму понад 35 мільйонів доларів, із яких 8,5 мільйона доларів були сплачені як мита. Продовження звільнення від мита дозволить заощадити українському бізнесу ще близько 1,2 мільйона доларів упродовж наступного року.

Канада також підтвердила, що продовжить надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні, а ухвалене рішення є черговим кроком у зміцненні двосторонніх відносин.

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Канада

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