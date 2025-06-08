Убийство двух украинок в Бельгии – в содеянном признался сын погибшей

По данным прокуратуры, подросток нанес матери и сестре ножевые ранения, после чего поджег квартиру.

Фото: VRT

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в бельгийском городе Хаасроде нашли убитыми украинку и 6-летнего ребенка, место преступления подожгли. Продолжается расследование убийства двух украинок - 46-летней женщины и ее 6-летней дочери. Как сообщает издание VRT со ссылкой на прокуратуру Лювена, в преступлении признался 16-летний сын погибшей.

По информации следствия, подросток нанес матери и сестре ножевые ранения, а после этого поджег квартиру. На момент пожара он находился в школе. Сначала парня взяли под опеку, однако впоследствии он признал свою вину.

Трагедия произошла 7 июня около 9:30 утра. Пожарная служба получила сообщение о возгорании в одном из помещений дома, принадлежащего церковной общине, но арендованного местными властями для размещения украинских беженцев.

На месте пожара нашли тело женщины, ее дочь умерла позже в реанимации. По данным эксперта по пожарной безопасности, возгорание произошло в результате умышленного поджога.

На данный момент мотивы убийства остаются неизвестными. Подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

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