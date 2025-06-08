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Украина среди лидеров по заболеваемости корью

09:43, 8 июня 2025
В Украине зафиксировали 684 случая кори с начала года – вспышка продолжается, особенно в западных регионах.
Украина среди лидеров по заболеваемости корью
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С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 684 случая заболевания корью, и ситуация имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире телемарафона «Единые новости».

По словам чиновника, больше всего случаев фиксируется в западных областях - Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, а также в Одесской и Винницкой. Специалисты связывают распространение болезни с трансграничным движением населения, в частности из стран, где также наблюдается высокий уровень заболеваемости корью - Молдовы, Румынии и Венгрии.

"По состоянию на сегодня имеем напряженную ситуацию по поводу кори, с тенденцией к дальнейшему осложнению. За четыре месяца 2025 года мы имеем повышение заболеваемости корью. В частности, это 684 случая заболевания корью. Что касается регионального распределения, то это распространение больше касается западных областей: Черновицкая, Закарпатская, Ивано-Франковская области, также Одесская, Винницкая области", - сказал чиновник.

Даниленко отметил, что корь - опасное, но вакциноуправляемое заболевание. Прививки проводятся комбинированной вакциной КПК (корь, паротит, краснуха) согласно Национальному календарю: в 12 месяцев и в 6 лет. Если ребенок пропустил прививки, родителям следует обратиться к семейному врачу для составления индивидуального графика вакцинации.

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