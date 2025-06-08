У Києві військовослужбовець вдарив поліцейського протезом по голові, відео

Під час сутички на КиївПрайді військовий завдав удару поліцейському, спричинивши йому черепно-мозкову травму.

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У Києві військовослужбовець вдарив правоохоронця протезом по голові. Про це повідомляє столична поліція.

Як зазначається, 7 червня поліцейські забезпечували публічний порядок під час проведення запланованої громадянами акції «КиївПрайд Парк», яка відбувалась на Михайлівській площі.

«Перед початком зібрання до визначеного місця намагалась пройти група осіб, радикально налаштованих до заходу, які відмовились на вимогу правоохоронців пройти поверхневу перевірку та влаштували сутичку із працівниками поліції», — йдеться у повідомленні.

Вказаних осіб було доставлено до управління поліції для здійснення перевірки.

Правоохоронці вилучили у молодиків димові шашки та балончики дративливої дії та склали відносно них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП.

«Разом із тим, соціальними мережами шириться недостовірна інформація про неправомірне затримання військовослужбовця з протезом, а також пошкодження протезу працівниками поліції», — наголосили поліцейські.

Правоохоронці вказали, що військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани.

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу, триває слідство.

«Поліція Києва закликає всіх учасників публічних зібрань висловлювати свою позицію виключно у законний спосіб, не порушуючи права інших громадян. На будь-які правопорушення та агресію правоохоронці реагуватимуть відповідно до норм чинного законодавства», — підкреслили правоохоронці.

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