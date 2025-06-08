Налоговики напомнили срок хранения электронной отчетности по единому взносу

Каков срок хранения архива файлов отчетности по ЕСВ, представленных в электронном виде.

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Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе предоставило разъяснение относительно сроков хранения электронной отчетности по ЕСВ.

Срок хранения электронных документов на электронных носителях информации должен быть не меньшим, чем срок, установленный законодательством для соответствующих бумажных документов. Это предусмотрено ст. 13 разд. I Закона Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте».

В то же время ст. 8 Закона Украины от 16 июля 1999 года № 996-XІV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» предусматривает, что на собственника или уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющее руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами, возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксации фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, но не менее трех лет.

Перечень типовых документов, создаваемых в процессе деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других юридических лиц с указанием сроков хранения документов утвержден приказом Министерства юстиции Украины от 12.04.2012 № 578/5 с изменениями и дополнениями.

Срок хранения сведений о застрахованном лице, подлежащем общеобязательному государственному социальному страхованию (с 2011 года — Отчет о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и суммах начисленных страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (персонифицированный учет) составляет 75 лет (ст. 678 п. 7.1 главы 7 разд. I Перечня № 578/5).

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