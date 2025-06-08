Практика судов
  1. В Украине

Налоговики напомнили срок хранения электронной отчетности по единому взносу

13:01, 8 июня 2025
Каков срок хранения архива файлов отчетности по ЕСВ, представленных в электронном виде.
Налоговики напомнили срок хранения электронной отчетности по единому взносу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе предоставило разъяснение относительно сроков хранения электронной отчетности по ЕСВ.

Срок хранения электронных документов на электронных носителях информации должен быть не меньшим, чем срок, установленный законодательством для соответствующих бумажных документов. Это предусмотрено ст. 13 разд. I Закона Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте».

В то же время ст. 8 Закона Украины от 16 июля 1999 года № 996-XІV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» предусматривает, что на собственника или уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющее руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами, возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксации фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, но не менее трех лет.

Перечень типовых документов, создаваемых в процессе деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других юридических лиц с указанием сроков хранения документов утвержден приказом Министерства юстиции Украины от 12.04.2012 № 578/5 с изменениями и дополнениями.

Срок хранения сведений о застрахованном лице, подлежащем общеобязательному государственному социальному страхованию (с 2011 года — Отчет о суммах начисленной заработной платы застрахованных лиц и суммах начисленных страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (персонифицированный учет) составляет 75 лет (ст. 678 п. 7.1 главы 7 разд. I Перечня № 578/5).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Умышленный обход санкций будет наказываться лишением свободы до 10 лет — парламент одобрил законопроект Президента

Верховная Рада приняла за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций, при этом обходом будет считаться совершение действий по маскировке активов.

У нарушителя закона о мобилизации будет 45 дней с момента трудоустройства в критически важную организацию, чтобы встать на учет в ТЦК – законопроект

На работу в критически важные предприятия или организации можно будет принимать лиц без военно-учетного документа и тех, кто находится в розыске ТЦК, и их можно будет забронировать на 45 дней.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Владимир Зеленский подписал закон о реформе зарплат и премий госслужащих – что изменится

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должен составлять не менее 7570 грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду