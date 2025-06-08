14-летний программист запустил приложение для ранней диагностики сердца

Индийский подросток создал приложение, которое диагностирует сердечные болезни за секунды.

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14-летний разработчик из Индии Сиддарт Нандьяла разработал мобильное приложение Circadian AI, которое способно выявлять сердечные заболевания всего за несколько секунд. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Circadian AI использует микрофон смартфона, чтобы записать звук сердцебиения пациента. Затем запись обрабатывается с использованием системы шумоподавления, а далее анализируется алгоритмами машинного обучения в облачной среде. Приложение может выявить аритмию, проблемы с сердечными клапанами, сердечную недостаточность и ишемическую болезнь еще на ранних этапах.

Разработка появилась как ответ на глобальную проблему - сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности, а ранняя диагностика часто недоступна из-за высокой стоимости или сложности обследований, особенно в странах с низким уровнем доходов.

Приложение уже протестировали в США на 15 тысячах пациентов и в Индии - на 3,5 тысячах. По результатам испытаний, точность выявления сердечных патологий превысила 96%.

Сейчас Circadian AI доступен только для медицинских специалистов и проходит регуляторную проверку. В будущем Нандьяла планирует расширить его возможности для диагностики легочных заболеваний, в частности пневмонии и тромбоэмболии.

Сейчас Circadian AI доступен только для медицинских специалистов и проходит регуляторную проверку. В будущем Нандьяла планирует расширить его возможности для диагностики легочных заболеваний, в частности пневмонии и тромбоэмболии.

Разработка имеет потенциал стать важным инструментом в системе здравоохранения, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинской помощи.

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