У Києві покарали водія скутера, який не пропустив пішоходів – відео

У столиці правоохоронці покарали порушника ПДР.

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У Шевченківському районі Києва правоохоронці покарали водія скутера, який не пропустив пішоходів, які переходили проїжджу частину.

Як повідомила патрульна поліція Києва, мотопатруль наздогнав та зупинив керманича. Перевіривши документи у чоловіка, правоохоронці встановили, що він керував транспортним засобом без дійсного страхового поліса.

«Ми роз'яснили містянину про недопустимість таких порушень в майбутньому, відсторонили його від керування та винесли на нього постану за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП», - заявили у поліції.

У поліції нагадали, що керуючи механічним траспортним засобом, водій повинен мати відповідні документи:

- посвідчення водія відповідної категорії;

- реєстраційний документ на транспортний засіб;

- чинний страховий поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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