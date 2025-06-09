На Одещині підлітки катували 12-річного хлопчика – поліція розшукала зловмисників

Двох нападників віком 16 та 17 років затримано.

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В Одеській області поліція розслідує факт катування 12-річного хлопчика, яке скоїли двоє підлітків віком 16 та 17 років. Інцидент стався наприкінці травня в Білгород-Дністровському районі, однак про нього стало відомо лише 8 червня — після того, як у соцмережах з’явилося відео знущань, зняте одним із нападників. Про це повідомила поліція Одеської області.

Після публікації кадрів правоохоронці оперативно встановили особи зловмисників. Обох юнаків було затримано в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За це передбачене покарання — до 10 років позбавлення волі.

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