У Львові відкрили консульство Ісландії

У Львові відкрили Почесне консульство Ісландії під керівництвом Андрія Дещиці.

Фото: apostrophe

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У Львові розпочало роботу Почесне консульство Ісландії, яке очолив колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Консульство обслуговуватиме Львівську, Волинську, Тернопільську та Рівненську області. Про відкриття установи Козицькому повідомили Надзвичайний і Повноважний Посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонссон та новопризначений Почесний консул Андрій Дещиця під час зустрічі.

«Маємо чіткий сигнал: Ісландія твердо стоїть з нами і твердо вірить в нашу перемогу», — зазначив Козицький. За його словами, Львів стає осередком ісландсько-українського партнерства на заході України. Співпраця охоплюватиме спільні проєкти у сферах відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини.

Козицький привітав Андрія Дещицю з призначенням, висловивши впевненість, що його досвід сприятиме активному та ефективному розвитку партнерства з Ісландією. Він також подякував уряду та народу Ісландії за значну підтримку України. Зокрема, у 2022–2023 роках Ісландія виділила понад 5,5 мільярда ісландських крон на гуманітарну, економічну та оборонну допомогу Україні. Згідно з двосторонньою угодою, підписаною лідерами двох країн, Ісландія щороку до 2028 року надаватиме близько 30 мільйонів доларів. Крім того, країна долучилася до Чеської ініціативи, виділивши 2 мільйони євро на закупівлю боєприпасів для України.

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