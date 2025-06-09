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Во Львове открыли консульство Исландии

18:56, 9 июня 2025
Во Львове открыли Почетное консульство Исландии под руководством Андрея Дещицы.
Во Львове открыли консульство Исландии
Фото: apostrophe
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Во Львове начало работу Почетное консульство Исландии, которое возглавил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Консульство будет обслуживать Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ровенскую области. Об открытии учреждения Козицкому сообщили Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Украине Фридрик Йонссон и новоназначенный Почетный консул Андрей Дещица во время встречи.

«Есть четкий сигнал: Исландия твердо стоит с нами и твердо верит в нашу победу», - отметил Козицкий. По его словам, Львов становится центром исландско-украинского партнерства на западе Украины. Сотрудничество будет охватывать совместные проекты в сферах восстановления, образования, культуры, инноваций и медицины.

Козицкий поздравил Андрея Дещицу с назначением, выразив уверенность, что его опыт будет способствовать активному и эффективному развитию партнерства с Исландией. Он также поблагодарил правительство и народ Исландии за значительную поддержку Украины. В частности, в 2022-2023 годах Исландия выделила более 5,5 миллиарда исландских крон на гуманитарную, экономическую и оборонную помощь Украине. Согласно двустороннему соглашению, подписанному лидерами двух стран, Исландия ежегодно до 2028 года будет предоставлять около 30 миллионов долларов. Кроме того, страна присоединилась к Чешской инициативе, выделив 2 миллиона евро на закупку боеприпасов для Украины.

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Львов

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