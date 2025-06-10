Расположение земельного участка возле водного объекта еще не означает, что он относится к землям водного фонда – Верховный Суд

Прокурор указывал, что решение городского совета принято с нарушением земельного и водного законодательства, поскольку спорный земельный участок расположен вблизи озер и накладывается на прибрежную защитную полосу.

Фото: dom.ria

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Для установления принадлежности земельного участка к землям водного фонда недостаточно лишь факта его расположения возле водного объекта. Необходимо определить вид водного объекта (озеро или пруд) и установить, находится ли земельный участок в пределах прибрежной защитной полосы с учетом размера такой полосы для конкретного вида водного объекта.

Об этом отметил Верховный Суд в постановлении от 30 апреля 2025 года по делу 361/3406/18 по иску руководителя Броварской местной прокуратуры Киевской области в интересах государства в лице территориальной общины Броварского городского совета Киевской области о признании незаконным и отмене решения и истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Обстоятельства дела

В обоснование иска прокурор указывал, что в июле 2007 года Броварский горсовет предоставил ответчику в собственность земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек, на основании чего она получила государственный акт на право собственности на этот земельный участок. Однако установлено, что решение городского совета принято с нарушением земельного и водного законодательства, поскольку спорный земельный участок, сформированный за счет земель водного фонда, расположен вблизи озер и накладывается на прибрежную защитную полосу озер.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, иск удовлетворил, мотивируя свои решения доказанностью заявленных требований и соблюдением истцом исковой давности.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил постановление апелляционного суда и передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего:

Земли водного фонда, включая прибрежные защитные полосы, имеют специальный правовой режим и не могут передаваться в частную собственность, кроме случаев, предусмотренных законом. В таких зонах запрещено строительство и другие виды хозяйственной деятельности, которые могут вредить водным объектам. Передача таких земель в частную собственность без соблюдения законодательных ограничений нарушает Конституцию и Земельный и Водный кодексы Украины, противоречит публичному интересу и экологической безопасности.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав, что земельный участок передан ответчику с нарушением законодательства, поскольку он накладывается на прибрежную защитную полосу озер. Доказательствами этого являются представленные прокурором письма, топографические материалы, заключение эксперта и другие документы.

Однако суд не обосновал, чем именно подтверждено, что водные объекты являются озерами, и не обратил внимания на то, что заключение эксперта касалось других участков, а не спорного, и было отклонено судами в других делах, где установлено, что водные объекты — это пруды, а не озера.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции, оставив нерешенными ключевые вопросы, в частности, к какому виду водных объектов (озеро или пруд) относятся водные объекты, рядом с которыми расположен спорный земельный участок; находится ли спорный земельный участок, с учетом вида водного объекта, в пределах прибрежной защитной полосы и, соответственно, относится ли он к землям водного фонда.

Само по себе размещение спорного земельного участка возле водных объектов никем не оспаривается, однако нерешенным остается определение вида такого объекта (озеро или пруд) и, в зависимости от этого, размера прибрежной защитной полосы.

Автор: Наталя Мамченко

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