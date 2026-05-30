Налоговая предупредила импортеров о важном правиле: какую дату учитывают для валютного надзора

ГНС напомнила налогоплательщикам о правилах определения даты авансового платежа по операциям по импорту товаров для целей валютного надзора.

Согласно Закону Украины «О валюте и валютных операциях», если Национальный банк установил предельный срок расчетов по импортным операциям, поставка товара должна быть осуществлена в течение установленного срока с даты внесения предоплаты.

Для целей валютного надзора датой авансового платежа считается день списания средств со счета резидента. Именно в этот момент плательщик утрачивает возможность распоряжаться денежными средствами, а его обязательство по осуществлению платежа считается выполненным.

В налоговой службе обратили внимание, что при международных переводах банки используют технический реквизит — дату валютирования (Value Date), которая указывается, в частности, в сообщениях системы SWIFT и других банковских документах.

Вместе с тем дата валютирования имеет исключительно техническое значение для межбанковских расчетов и не влияет на определение момента осуществления платежа плательщиком.

Таким образом, отсчет предельного срока расчетов по импортным операциям начинается с даты списания средств со счета резидента, а не с даты валютирования.

Плательщикам рекомендуют учитывать эту особенность при планировании и проведении расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности.

