  1. В Украине

Налоговая предупредила импортеров о важном правиле: какую дату учитывают для валютного надзора

17:06, 30 мая 2026
ГНС напомнила налогоплательщикам о правилах определения даты авансового платежа по операциям по импорту товаров для целей валютного надзора.
Украинцам разъяснили порядок определения даты авансового платежа по импортным операциям для целей валютного надзора.

Согласно Закону Украины «О валюте и валютных операциях», если Национальный банк установил предельный срок расчетов по импортным операциям, поставка товара должна быть осуществлена в течение установленного срока с даты внесения предоплаты.

Для целей валютного надзора датой авансового платежа считается день списания средств со счета резидента. Именно в этот момент плательщик утрачивает возможность распоряжаться денежными средствами, а его обязательство по осуществлению платежа считается выполненным.

В налоговой службе обратили внимание, что при международных переводах банки используют технический реквизит — дату валютирования (Value Date), которая указывается, в частности, в сообщениях системы SWIFT и других банковских документах.

Вместе с тем дата валютирования имеет исключительно техническое значение для межбанковских расчетов и не влияет на определение момента осуществления платежа плательщиком.

Таким образом, отсчет предельного срока расчетов по импортным операциям начинается с даты списания средств со счета резидента, а не с даты валютирования.

Плательщикам рекомендуют учитывать эту особенность при планировании и проведении расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности.

