В НАТО заявили об отсутствии «драмы» в отношениях с США

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс движется к увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и сохраняет стабильные отношения с США.

НАТО справится с требованиями президента США Дональда Трампа относительно увеличения оборонных расходов. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, добавив, что отношения с Пентагоном остаются стабильными и лишенными какой-либо «драмы», пишет Bloomberg.

«У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, который дает нам необходимые возможности, и мы достигнем их со временем», — сказал Каво Драгоне в интервью, комментируя планы Альянса достичь общего уровня расходов на оборону в 5% ВВП. «Поэтому я думаю, что мы находимся в хорошей форме».

Его заявление прозвучало вскоре после того, как министр обороны США Пит Хегсет выступил с резкой критикой Европы и НАТО во время форума по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

«С военной точки зрения между нами и США нет никакой драмы», — отметил Каво Драгоне, который является офицером Военно-морских сил Италии.

