  1. В мире

В НАТО заявили об отсутствии «драмы» в отношениях с США

15:35, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс движется к увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и сохраняет стабильные отношения с США.
В НАТО заявили об отсутствии «драмы» в отношениях с США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАТО справится с требованиями президента США Дональда Трампа относительно увеличения оборонных расходов. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, добавив, что отношения с Пентагоном остаются стабильными и лишенными какой-либо «драмы»пишет Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«У нас есть процесс оборонного планирования НАТО, который дает нам необходимые возможности, и мы достигнем их со временем», — сказал Каво Драгоне в интервью, комментируя планы Альянса достичь общего уровня расходов на оборону в 5% ВВП. «Поэтому я думаю, что мы находимся в хорошей форме».

Его заявление прозвучало вскоре после того, как министр обороны США Пит Хегсет выступил с резкой критикой Европы и НАТО во время форума по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

«С военной точки зрения между нами и США нет никакой драмы», — отметил Каво Драгоне, который является офицером Военно-морских сил Италии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НАТО

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]