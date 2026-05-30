ТЦК или воинская часть: суд разъяснил, кто оформляет документы для пенсии семье погибшего военного

Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело № 240/29237/25 по иску отца погибшего военнослужащего к воинской части о признании противоправным бездействия, связанного с несвоевременным предоставлением документов для оформления пенсии по случаю потери кормильца, а также о взыскании морального вреда и материальных потерь.

Суд исследовал, возложена ли на воинскую часть обязанность по вручению родственникам погибшего военнослужащего извещения о смерти и документов, необходимых для оформления пенсионных выплат, а также имеются ли основания для возмещения морального вреда в связи с задержкой оформления таких документов.

Суть дела

Истец является отцом военнослужащего, который проходил военную службу в составе Вооружённых Сил Украины и умер во время прохождения службы.

Ранее решением Житомирского окружного административного суда был признан противоправным и отменён приказ командира воинской части от 6 мая 2023 года №108 в части, касавшейся погибшего военнослужащего. После повторного пересмотра материалов Центральная военно-врачебная комиссия связала смерть военнослужащего с прохождением военной службы.

Истец указывал, что извещение о смерти, денежный аттестат и справки о денежном обеспечении были предоставлены лишь в конце 2025 года. По его мнению, именно из-за действия отменённого приказа и несвоевременного оформления документов он длительное время был лишён возможности оформить статус члена семьи погибшего Защитника Украины, обратиться за назначением пенсии по случаю потери кормильца и пользоваться предусмотренными законом социальными гарантиями.

В связи с этим истец просил признать противоправным бездействие воинской части относительно несвоевременной выдачи документов, необходимых для оформления пенсии по случаю потери кормильца, а также взыскать моральный вред и убытки, которые, по его мнению, были причинены действием приказа и задержкой оформления документов.

Производство по делу в части требования о признании противоправным приказа №108 от 6 мая 2023 года было закрыто, а суд рассматривал только требования относительно бездействия воинской части и возмещения вреда.

Позиция суда

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьёй 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании и способом, определёнными законом.

Анализируя нормативное регулирование, суд исследовал положения Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых Силах Украины, а также Инструкции по организации учёта личного состава в системе Министерства обороны Украины, утверждённой приказом Министерства обороны Украины №280.

Суд отметил, что Инструкцией №280 определён порядок информирования семей погибших военнослужащих. Командир воинской части после получения достоверной информации о смерти военнослужащего обязан направить соответствующее извещение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В то же время именно на соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки возложена обязанность вручить семье или близким родственникам погибшего военнослужащего извещение о смерти, проинформировать их о предусмотренных законом льготах и разъяснить порядок оформления пенсии и других выплат.

Учитывая это, суд пришёл к выводу, что обязанность по вручению извещения семье погибшего военнослужащего возлагается не на воинскую часть, а на территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Следовательно, оснований считать бездействие воинской части относительно несвоевременной выдачи извещения о смерти противоправным нет.

Также суд проанализировал положения Инструкции по организации работы по обеспечению социальными выплатами лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей в Министерстве обороны Украины, утверждённой приказом Министерства обороны Украины №937.

Суд отметил, что оформление и подача документов для назначения пенсии членам семей умерших военнослужащих возложены на областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Именно эти органы осуществляют оформление и передачу необходимых документов в органы, назначающие пенсии.

Выводы суда

Рассматривая требование о возмещении морального вреда, суд указал, что такое требование является производным от требований о признании противоправными действий или бездействия субъекта властных полномочий и может быть удовлетворено только при условии установления соответствующего нарушения.

Поскольку во время рассмотрения дела суд не установил противоправного бездействия воинской части, основания для взыскания морального вреда отсутствуют.

Кроме того, суд отметил, что истец не предоставил надлежащих доказательств в подтверждение характера, объёма и продолжительности моральных страданий, не доказал наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и заявленным вредом, а также не обосновал размер заявленного возмещения.

По результатам рассмотрения дела Житомирский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска в полном объёме.

Решение суда может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы непосредственно в Седьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

