Правительство разрешило оборонным предприятиям арендовать госимущество без аукциона
Кабинет Министров принял решение, упрощающее процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукционов для предприятий оборонно-промышленного комплекса во время действия военного положения.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новый механизм в первую очередь касается компаний, занимающихся производством ракетного вооружения, взрывчатых веществ и современных видов оружия. Она подчеркнула, что такое решение позволит более оперативно запускать новые производственные мощности и увеличивать объемы изготовления продукции для нужд украинских защитников.
Премьер отметила, что право воспользоваться упрощенной процедурой получат предприятия, имеющие статус критически важных и внесенные Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.
"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильной и вооруженной", – резюмировала Свириденко.
