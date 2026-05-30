Правительство разрешило оборонным предприятиям арендовать госимущество без аукциона

Кабмин упростил аренду государственного имущества без аукциона для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса, что позволит оружейным производителям быстрее расширять производственные мощности и наращивать выпуск продукции для нужд Сил обороны.

Кабинет Министров принял решение, упрощающее процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукционов для предприятий оборонно-промышленного комплекса во время действия военного положения.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новый механизм в первую очередь касается компаний, занимающихся производством ракетного вооружения, взрывчатых веществ и современных видов оружия. Она подчеркнула, что такое решение позволит более оперативно запускать новые производственные мощности и увеличивать объемы изготовления продукции для нужд украинских защитников.

Премьер отметила, что право воспользоваться упрощенной процедурой получат предприятия, имеющие статус критически важных и внесенные Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильной и вооруженной", – резюмировала Свириденко.

