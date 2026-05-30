  1. В Украине

Правительство разрешило оборонным предприятиям арендовать госимущество без аукциона

16:11, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин упростил аренду государственного имущества без аукциона для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса, что позволит оружейным производителям быстрее расширять производственные мощности и наращивать выпуск продукции для нужд Сил обороны.
Правительство разрешило оборонным предприятиям арендовать госимущество без аукциона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение, упрощающее процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукционов для предприятий оборонно-промышленного комплекса во время действия военного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новый механизм в первую очередь касается компаний, занимающихся производством ракетного вооружения, взрывчатых веществ и современных видов оружия. Она подчеркнула, что такое решение позволит более оперативно запускать новые производственные мощности и увеличивать объемы изготовления продукции для нужд украинских защитников.

Премьер отметила, что право воспользоваться упрощенной процедурой получат предприятия, имеющие статус критически важных и внесенные Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.

"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильной и вооруженной", – резюмировала Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины аукцион аренда

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]