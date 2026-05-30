Имеет ли мобилизованный военнослужащий право на выплату 50% денежного обеспечения за каждый год службы при увольнении: решение суда

Волынский окружной админсуд рассмотрел спор о праве военнослужащего, призванного во время мобилизации и уволенного по состоянию здоровья, на получение единовременного пособия при увольнении в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Волынский окружной административный суд рассмотрел дело № 140/16375/25 по иску бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы Украины к пограничному отряду относительно начисления и выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы.

Спор возник в связи с тем, что истец считал неправомерным начисление ему единовременной денежной помощи при увольнении в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 года №460 в размере 4 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. По его мнению, он имел право на получение помощи в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Обстоятельства дела

Истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации в одном из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины.

Приказом начальника пограничного отряда он был уволен с военной службы по состоянию здоровья при наличии инвалидности и исключен из списков личного состава и всех видов обеспечения. Календарная выслуга на день увольнения составляла 2 года 11 месяцев 11 дней.

В соответствии с приказом об увольнении военнослужащему была выплачена единовременная денежная помощь в размере 34 077,40 грн, что составляло 4 процента месячного денежного обеспечения за 35 полных календарных месяцев службы согласно постановлению Кабинета Министров Украины №460.

Истец считал, что имеет право на получение единовременной денежной помощи в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы, поскольку был уволен по состоянию здоровья. Он ссылался на положения статьи 15 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и указывал, что законодательство не содержит запрета на одновременное получение нескольких видов единовременной помощи при увольнении по различным основаниям.

Ответчик возражал против иска и указывал, что для военнослужащих, проходивших службу по призыву во время мобилизации, вопрос выплаты единовременной денежной помощи специально урегулирован постановлением Кабинета Министров Украины №460. Согласно этому постановлению такая помощь выплачивается в размере 4 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения.

Позиция суда

Суд отметил, что военная служба по призыву во время мобилизации на особый период является отдельным видом военной службы, для которого законодательством установлен специальный порядок правового регулирования.

Анализируя положения Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», суд обратил внимание, что абзац 24 подпункта 3 части второй статьи 15 данного Закона содержит специальное правовое регулирование относительно выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим, которые были призваны на военную службу во время мобилизации.

Суд подчеркнул, что именно эта норма предусматривает особые условия выплаты помощи таким военнослужащим и устанавливает, что порядок и условия ее выплаты определяются Кабинетом Министров Украины.

Во исполнение указанных законодательных положений Кабинет Министров Украины принял постановление от 17 сентября 2014 года №460, которым утверждены Порядок и условия выплаты некоторым категориям военнослужащих единовременной денежной помощи в случае увольнения с военной службы.

Суд отметил, что в соответствии с данным Порядком военнослужащим, проходившим службу по призыву во время мобилизации, единовременная денежная помощь выплачивается в размере 4 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения.

Также суд обратил внимание, что положения Закона не предусматривают возможности приобретения военнослужащим права на получение нескольких единовременных денежных пособий при увольнении по различным основаниям одновременно.

Суд подчеркнул, что к истцу как к военнослужащему, проходившему службу по призыву во время мобилизации, подлежат применению именно специальные нормы Закона и постановления Кабинета Министров Украины №460, а не общие положения о выплате помощи в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы.

Выводы суда

Волынский окружной административный суд пришел к выводу, что при увольнении с военной службы истец имел право на получение единовременной денежной помощи именно в размере 4 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлением Кабинета Министров Украины №460.

Суд установил, что единовременная денежная помощь была начислена и выплачена истцу в размере, предусмотренном действующим законодательством, а потому его право на получение такой выплаты нарушено не было.

Доводы о праве на получение дополнительной единовременной помощи в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы суд признал основанными на неправильном применении норм материального права.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска полностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке полностью или частично путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой апелляционный административный суд.

