Долги за газ могут возникнуть даже после оплаты: в Нафтогазе объяснили причину

18:01, 30 мая 2026
Украинцев предупредили об ошибке при оплате газа, которая может привести к задолженности.
Потребителям природного газа рекомендуют проверять банковские реквизиты перед оплатой счетов, поскольку использование неактуальных данных может привести к тому, что средства не будут зачислены должным образом, а на лицевом счете возникнет задолженность. Об этом сообщили в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

Там напомнили, что еще весной 2026 года были изменены реквизиты для осуществления платежей. Большинство банковских учреждений уже обновили соответствующую информацию в своих сервисах, однако в отдельных случаях клиенты могут пользоваться старыми шаблонами платежей.

В Нафтогазе пояснили, что ранее платежи, осуществленные по устаревшим реквизитам, могли автоматически перенаправляться на счета потребителей. Сейчас такая возможность отсутствует, поэтому средства могут не быть зачислены, что приведет к возникновению долга.

Для проверки состояния расчетов и поступления платежей клиентам советуют использовать:

  • личный кабинет потребителя на сайте компании;
  • официальный чат-бот;
  • мобильное приложение «Куб».

Актуальные реквизиты для оплаты газа

В компании рекомендуют удалить старые платежные шаблоны и создать новые с использованием действующих реквизитов:

  • ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;
  • код ЕГРПОУ — 40121452;
  • счет — UA723204780000026006000255925;
  • МФО — 320478;
  • АБ «Укргазбанк».

Потребителям также напомнили о необходимости своевременной оплаты счетов — до 25 числа каждого месяца. Это позволит избежать накопления задолженности и других негативных последствий, связанных с просрочкой платежей.

Кроме того, клиентам рекомендуют переходить на электронный формат получения счетов. Использование онлайн-сервисов дает возможность оперативно получать платежки и контролировать сроки их оплаты.

Для бытовых потребителей газа, которые обслуживаются Нафтогазом, продолжает действовать тарифный план «Фиксированный». Стоимость природного газа составляет 7,96 грн за кубометр.

Действующая цена гарантирована как минимум до 30 апреля 2027 года.

Украина газ коммунальные услуги

