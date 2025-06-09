В Одесской области подростки пытали 12-летнего мальчика – полиция разыскала злоумышленников

Двое нападавших в возрасте 16 и 17 лет задержаны.

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В Одесской области полиция расследует факт пыток 12-летнего мальчика, которое совершили двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Инцидент произошел в конце мая в Белгород-Днестровском районе, однако о нем стало известно только 8 июня - после того, как в соцсетях появилось видео издевательств, снятое одним из нападавших. Об этом сообщила полиция Одесской области.

После публикации кадров правоохранители оперативно установили личности злоумышленников. Оба юноши были задержаны в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины - пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц. За это предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.

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